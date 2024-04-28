Байден раскрыл, как идет работа по возвращению Гершковича и Уилана в США Байден: США делают все возможное для возвращения Гершковича и Уилана

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом делает все возможное для возвращения на родину американского журналиста Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже, заявил президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, трансляцию вел телеканал C-SPAN. Он также отметил, что администрация прилагает усилия, чтобы освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Байден отметил, что несколько американских журналистов «лишились свободы», упомянув корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича и редактора «Радио Свободы» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашеву. Президент США заявил, что Белый дом «делает все возможное» для возвращения домой этих журналистов, а также других американских граждан, в том числе Пола Уилана.

Даю вам слово Байдена, что мы не успокоимся, пока не вернем их всех домой, — сказал он.

Корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий. Сейчас он содержится в московском СИЗО «Лефортово».

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. В Кремле не стали комментировать ситуацию с обменом заключенного американца, так как Москва не обсуждает публично этот процесс.

Журналистку Алсу Курмашеву задержали по делу о непредоставлении документов для признания «иностранным агентом» лицом, собирающим сведения в области военной деятельности России, в октябре 2023 года. Основанием для обвинения стало то, что журналистка получила информацию о мобилизации преподавателей одного из вузов Татарстана. По этому делу Курмашеву отправили в СИЗО. В декабре 2023 года стало известно, что на нее возбудили еще одно уголовное дело — на этот раз по статье о распространении фейков о российской армии.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича. По его словам, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.