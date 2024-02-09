Путин заявил о переговорах по освобождению Гершковича Путин: США должны выполнить определенные условия для освобождения Гершковича

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Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. По его словам, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.

Мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнёров. И когда я говорю «партнёров», я имею в виду прежде всего представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. У нас нет табу на то, чтобы решить эту проблему. Мы готовы её решать, но там есть определённые условия, которые обсуждаются по партнёрским каналам между спецслужбами, — сказал Путин.

Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

В конце января Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест Гершковича. Он пробудет в СИЗО до конца марта. Известно, что журналиста обвиняют по статье 276 Уголовного кодекса России. Она вменяется лицам, подозреваемым в сотрудничестве с иностранным государством, в том числе шпионаже, собирании или передаче данных. Максимальный срок тюремного заключения в этом случае составляет 20 лет.