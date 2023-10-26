В США признали отсутствие прогресса в обмене заключенными с Россией Белый дом: прогресса в вопросе обмена Гершковича и Уилана между РФ и США нет

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Эван Гершкович

Россия и США не ведут переговоров по освобождению американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, о которых можно было бы говорить, сообщил в ходе брифинга с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что ему нечего сказать о возможном прогрессе в этом вопросе, несмотря на «активные усилия», предпринимаемые Вашингтоном.

У нас попросту нет переговоров, чтобы о них говорить, — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

Пол Уилан — ветеран морской пехоты США. Американца задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал приложить все усилия, чтобы вернуть заключенного на родину.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс. В конце августа Лефортовский суд принял решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей на три месяца. Он останется в СИЗО до конца ноября.

Телекомпания CNN cо ссылкой на представителя Госдепартамента сообщила 24 октября, что Вашингтон сделал Москве серьезное предложение по обмену Пола Уилана. Чуть ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на западных чиновников, что Россия планирует обменять двух арестованных американцев на Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.