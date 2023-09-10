WSJ: РФ хочет обменять американцев на пожизненно осужденного россиянина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пол Уилан

Россия хочет обменять двух арестованных американцев на пожизненно осужденного россиянина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников. Речь идет о ветеране морской пехоты США Поле Уилане и репортере Эване Гершковиче, в обмен на которых РФ намерена получить Вадима Красикова. Последний осужден пожизненно за убийство в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Официальные лица в нескольких странах заявили, что возможен обмен российских задержанных в западных странах на иностранцев, содержащихся в России, и на заключенных вроде Алексея Навального. Красикова немецкое правосудие считает связанным с российскими спецслужбами.

В июле президент США Джо Байден утверждал, что серьезно настроен на обмен Гершковича, но не сообщил подробностей. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил в апреле, что Россия рассмотрит возможность обмена только после вынесения приговора по делу журналиста.

В прошлом году уже появлялась информация, что Пола Уилана могут обменять на Вадима Красикова. Однако, по данным СМИ, Германия вряд ли выдаст его, поскольку правительство стремится избежать критики за мягкость по отношению к России.