WP: Пола Уилана могут обменять на россиянина, осужденного за убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пол Уилан

Бывшего морского пехотинца США Пола Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, пишет The Washington Post. Однако, по данным издания, Германия вряд ли выдаст Красикова, поскольку правительство стремится избежать критики за мягкость по отношению к России.

Вадим Красиков не имеет мировой репутации Виктора Бута. Но есть признаки того, что Россия хочет его возвращения не меньше, если не больше, — сказано в материале.

8 декабря предпринимателя Виктора Бута обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, и россиянин смог вернуться домой. Он был задержан в 2008 году в Бангкоке по запросу США.

Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. Штаты обвиняли россиянина в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.