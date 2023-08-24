Американского журналиста Гершковича оставили в СИЗО еще на три месяца Лефортовский суд продлил журналисту WSJ Гершковичу срок ареста до 30 ноября

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Эван Гершкович

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который обвиняется в шпионаже, передает РИА Новости. В СИЗО американский журналист будет оставаться до 30 ноября.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 августа в отношении Эвана Гершковича... продлен срок содержания под стражей на три месяца — до 30 ноября, — сказали агентству в пресс-службе суда.

В начале июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по вопросу обмена заключенными, в том числе журналиста Гершковича, но конкретных результатов пока нет. Он подчеркнул, что в этом вопросе следует быть осторожным, чтобы «не подавать ложных надежд». В то же время Салливан заверил, что американские власти сделают все возможное для возвращения журналиста домой.

Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте в Екатеринбурге. По данным ведомства, он собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.