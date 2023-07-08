В Вашингтоне рассказали о переговорах с Москвой по обмену Гершковича Салливан: США и РФ пока не договорились об обмене журналиста Гершковича и других заключенных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американский журналист Эван Гершкович

Вашингтон продолжает переговоры с Москвой по вопросу обмена заключенными, в том числе американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в России в шпионаже, сообщает The New York Times со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. По его словам, конкретных результатов пока нет.

Были дискуссии, но эти обсуждения не привели к четкому пути разрешения проблемы, — цитирует издание представителя Белого дома.

Салливан добавил, что в этом вопросе следует быть осторожным, чтобы «не подавать ложных надежд». В то же время он заверил, что американские власти сделают все возможное для возвращения журналиста домой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что между Россией и США есть контакты по вопросу обмена россиянина Владимира Дунаева и Гершковича. При этом он отметил, что Москва не хочет публичного обсуждения переговоров.

В мае Гершковичу продлили срок ареста на три месяца. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, журналист останется под стражей до 30 августа. Защита американца попыталась оспорить постановление, но Мосгорсуд признал его законным и отклонил апелляцию.

Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте в Екатеринбурге. По данным ведомства, корреспондент собирал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.