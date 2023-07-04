В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича Песков заявил о наличии контактов с США по возможному обмену Дунаева и Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о наличии определенных контактов с США по возможному обмену россиянина Владимира Дунаева и журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает РИА Новости. При этом он подчеркнул, что в Кремле не хотели бы обсуждать этот процесс публично.

Определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость, они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине, — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал визиты дипоматов к Дунаеву и Гершковичу. Песков добавил, что законное право на консульские контакты должно обеспечиваться с обеих сторон.

22 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении на три месяца срока ареста обвиняемого в шпионаже Гершковича. Таким образом, он останется под стражей до 30 августа. Ранее палата представителей Конгресса США 13 июня единогласно приняла резолюцию, призывающую Россию «немедленно освободить» Гершковича. Такую инициативу поддержали 422 конгрессмена, против не проголосовал никто.

Дунаева задержали в Южной Корее в 2021 году и экстрадировали в США. Американские власти обвинили его в кибермошенничестве — в создании и распространении программного обеспечения Trickbot для вымогательства денежных средств.