Суд подтвердил продление ареста Гершковича по делу о шпионаже

Фото: Мосгорсуд

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

Мосгорсуд признал законным решение о продлении на три месяца срока ареста обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Таким образом, он останется под стражей до 30 августа.

Постановление Лефортовского районного суда Москвы от 23 мая оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — огласила решение судья Мосгорсуда Наталья Коновалова.

Заседание проходило в закрытом формате из-за того, что в деле присутствуют секретные документы. Журналисты ожидали оглашение решения суда в зале для трансляций.

На процесс приехала посол США в Росси Линн Трейси и представители американской дипломатической миссии, побывавшие в зале суда, куда доставили обвиняемого до начала процесса.