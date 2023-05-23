Гершковичу продлили арест Журналисту Гершковичу продлили арест на три месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Обвиняемому в шпионаже журналисту американской газеты Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили арест на три месяца, передает РИА Новости. Согласно решению Лефортовского суда Москвы, корреспондент будет находиться под стражей до 30 августа.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа, — сообщили в суде.

В конце марта ФСБ России задержала Гершковича в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже со сбором сведений, составляющих гостайну. По данным ведомства, корреспондент WSJ узнавал информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В Кремле подчеркнули, что репортера поймали с поличным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сотрудники WSJ, которые ведут «нормальную журналистскую деятельность» и имеют аккредитацию, могут дальше работать в стране.

В середине мая следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США во Владивостоке Роберту Шонову. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.