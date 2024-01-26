Обвиняемый в шпионаже журналист Гершкович останется в СИЗО Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу до конца марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест журналисту Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает РИА Новости. По информации агентства, он пробудет в СИЗО до конца марта. Известно, что журналиста обвиняют по статье 276 Уголовного кодекса России.

Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, на два месяца, то есть до 30 марта, — сообщила судья.

Статья 276 УК РФ вменяется лицам, подозреваемым в сотрудничестве с иностранным государством, в том числе шпионаже, собирании или передаче данных. Максимальный срок тюремного заключения в этом случае составляет 20 лет.

Обвиняемого в шпионаже журналиста доставили в СИЗО 14 декабря. Адвокаты Гершковича подавали апелляции, однако суд оставил их без удовлетворения. Американский корреспондент был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.