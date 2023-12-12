На журналистку «Радио Свобода» завели дело о фейках про армию На журналистку из Казани завели уголовное дело за книгу о конфликте с Украиной

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Алсу Курмашева

На журналистку «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашеву завели новое уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии, передает «Татар-информ». Глава поволжской редакции СМИ ранее выпустила вместе с коллегами книгу, где собраны 40 историй россиян, осудивших начало СВО.

Курмашева жила в Праге с мужем и двумя детьми, но в мае приехала в Россию по семейным делам. В июне она собиралась вернуться в Чехию, но ее задержали в казанском аэропорту. Также против Курмашевой возбудили дело о неуведомлении о втором гражданстве — помимо российского, у нее есть американское гражданство. По этому делу ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

18 октября журналистку задержали по делу о непредоставлении документов для признания «иностранным агентом» лицом, собирающим сведения в области военной деятельности России. Как передает «Татар-информ», основанием для обвинения стало то, что журналистка получила информацию о мобилизации преподавателей одного из вузов Татарстана. По этому делу Курмашеву отправили в СИЗО. 12 декабря Верховный суд Татарстана признал законным продление ее ареста до февраля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя дело журналистки, отметил, что она является гражданкой России. Поэтому ее ситуация не идентична ситуациям с лицами, имеющими только гражданство США.