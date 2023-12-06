В Кремле напомнили позицию по обмену заключенными с США Песков: Россия не обсуждает публично переговоры с США по Уилану и Гершковичу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с обменом заключенных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва не обсуждает публично этот процесс.

Мы эту тему публично не обсуждаем, — сказал он журналистам.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер рассказал, что США в последние недели передали России новое существенное предложение по обмену Уилана и Гершковича. По его словам, это предложение было отвергнуто Москвой.

При этом он не стал приводить деталей по представленному Вашингтоном предложению. Миллер подчеркнул, что у Белого дома есть каналы для контактов с Москвой и Штаты продолжат добиваться освобождения своих граждан.

В ноябре президент США Джо Байден заверил, что Белый дом не прекращает предпринимать усилия по возвращению на родину Гершковича и Уилана. Журналисты пресс-пула спросили американского лидера, есть ли у него послание для Гершковича и Уилана. «Мы не сдаемся», — ответил он.

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже.

Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, мужчина собирал информацию о деятельности одного из предприятий, входящих в российский оборонно-промышленный комплекс.