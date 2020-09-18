Байден призвал к досрочной отставке Трампа

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Кандидат в президенты США Джо Байден призвал действующего американского президента Дональда Трампа досрочно сложить полномочия из-за ошибок, которые тот допустил в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Нынешний президент должен уйти в отставку. Но он знал всё и не предпринял ничего. Это почти преступление, — приводит ТАСС слова кандидата от демократов с выступления перед избирателями в эфире CNN.

По мнению Байдена, Трамп в борьбе с COVID-19 руководствуется только данными с торгов на фондовой бирже и интересами своей предвыборной кампании.

Даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев, — подчеркнул кандидат в президенты.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Главными конкурентами в президентской гонке выступают действующий президент Доналд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп предложил Байдену сдать тесты на наркотики. По мнению президента, его соперник принимает какие-то нелегальные препараты для ясности ума.