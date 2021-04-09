Байден отличился, назвав принца Филиппа «классным парнем»

https://static.news.ru/photo/d3bc492e-998a-11eb-98ea-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Джо Байден вновь позабавил соотечественников, дав интересный эпитет умершему принцу Филиппу. Британский монарх умер в возрасте 99 лет, не дожив до столетия двух месяцев.

Байден принёс королеве Елизавете II свои соболезнования в присущем ему стиле.

Мы с (первой леди) Джилл (Байден) и вся администрация шлём наши соболезнования её величеству Елизавете Второй в связи с кончиной принца Филиппа. Он был чертовски классным парнем, — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Байден отметил и смелость принца в годы службы в армии во Второй мировой войне, и борьбу за сохранение природы. Президент США выразил своё восхищение тем, что даже в возрасте 99 лет принц Филипп вёл «исключительную жизнь».

«Девяносто девять лет. И он так никогда и не замедлил свою деятельность, я чертовски этим восхищаюсь», — заявил глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, скончался на 100-м году жизни. За десятилетия подле королевы принц Филипп, также носящий титул герцога Эдинбургского, заслужил любовь британцев и непререкаемый авторитет, хотя родился вдали от Британских островов.