Байден оскорбил студентов, которые не засмеялись над его шуткой

Глава государства, выступая, решил процитировать экс-президента Штатов Рональда Рейгана. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны». На остроту президента студенты отреагировали гробовым молчанием. Не засмеялся никто.

BIDEN: "The Coast Guard is 'the hard nucleus around the Navy, forms in times of war.' You are, you're a really dull class. Come on, man. Is the sun getting to ya? I would think you'd have an opportunity when I say that about the Navy to clap." pic.twitter.com/udfXQ33bb9