16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Байден оскорбил студентов, которые не засмеялись над его шуткой

18:23, 21 мая 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей, никак не отреагировавших на нелепую остроту. Об этом пишет издание Breitbart News на своей официальной странице в Twitter.

Глава государства, выступая, решил процитировать экс-президента Штатов Рональда Рейгана. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны». На остроту президента студенты отреагировали гробовым молчанием. Не засмеялся никто.

Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете, — обиделся Байден.

Ранее американский лидер уже демонстрировал своё крайне специфическое чувство юмора. Так, например, он обещал переехать машиной журналистку, решившую задать ему вопрос про Израиль.

В мае 124 генерала США в отставке засомневались в психическом и физическом здоровье Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах и призвали нацию не игнорировать состояние главнокомандующего вооружёнными силами страны. Потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео