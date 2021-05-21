Байден оскорбил студентов, которые не засмеялись над его шуткой

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Остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2» трудно. Вашингтон признаёт данный факт, но верит, что предпринял для достижения этой цели существенные шаги. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт РИА Новости.

Она подчеркнула, что в момент, когда президент США Джо Байден вступил в обязанности, 95% трубопровода уже было проложено. Штаты тем не менее продолжают утверждать, что реализация проекта — это плохая...