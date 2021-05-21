Байден оскорбил студентов, которые не засмеялись над его шуткой

https://static.news.ru/photo/ceabab12-ba48-11eb-8013-96000091f725_660.jpgДжо БайденФото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Джо Байден выступал перед студентами Академии береговой охраны в штате Коннектикут. В ходе своей речи политик неудачно пошутил и оскорбил слушателей, никак не отреагировавших на нелепую остроту. Об этом пишет издание Breitbart News на своей официальной странице в Twitter.
Глава государства, выступая, решил процитировать экс-президента Штатов Рональда Рейгана. Он назвал береговую охрану «твёрдым ядром Военно-морского флота во время войны». На остроту президента студенты отреагировали гробовым молчанием. Не засмеялся никто.
Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете, — обиделся Байден.
BIDEN: "The Coast Guard is 'the hard nucleus around the Navy, forms in times of war.' You are, you're a really dull class. Come on, man. Is the sun getting to ya? I would think you'd have an opportunity when I say that about the Navy to clap." pic.twitter.com/udfXQ33bb9
Ранее американский лидер уже демонстрировал своё крайне специфическое чувство юмора. Так, например, он обещал переехать машиной журналистку, решившую задать ему вопрос про Израиль.
В мае 124 генерала США в отставке засомневались в психическом и физическом здоровье Байдена. Они подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах и призвали нацию не игнорировать состояние главнокомандующего вооружёнными силами страны. Потому что такой человек должен осознавать, что происходит, и принимать чёткие решения в сфере национальной безопасности днём и ночью.