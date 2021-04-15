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Байден объявил режим ЧС из-за действий РФ

16:50, 15 апреля 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: AP/Pool/ABACA Andrew Harnik /Global Look Press

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями России.

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