Байден объявил режим ЧС из-за действий РФ

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Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им указ о введении ограничений в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая исходит от Москвы.

Вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах — союзниках и партнёрах, представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу...