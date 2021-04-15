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Михаил Щипанов
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности в связи с действиями России.
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Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им указ о введении ограничений в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации вызван «чрезвычайной угрозой» национальной безопасности, которая исходит от Москвы.
Вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства Российской Федерации, в частности попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических институтов в США и странах — союзниках и партнёрах, представляет собой нетипичную и чрезвычайную угрозу...
Байден объявил режим ЧС из-за действий РФ