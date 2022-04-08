Байден обвинил Россию в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске

Президент США Джо Байден утверждает, что обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске ракетой «Точка-У» — дело рук российских военных. Об этом американский лидер написал у себя в Twitter.

Хозяин Белого дома назвал произошедшее «ужасным злодеянием», которое якобы было совершено Россией.

Атака на украинский вокзал — это ещё одно ужасное злодеяние, в результате которого был нанесён удар по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места, — написал Байден.

Украинские военные в пятницу, 8 апреля, ударили «Точкой-У» по Краматорску, где проходила эвакуация местного населения. Согласно оперативным данным, погибли свыше 30 человек, ещё более 100 получили ранения. Позже число погибших выросло до 50 человек, среди них — пять детей. Киев обвинил в обстреле Россию.

Ранее представитель Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что ракетный удар по Краматорску нанесла та же бригада ВСУ, что в марте обстреляла Донецк. Он подчеркнул, что ракет «Точка-У», которой был нанесён удар по вокзалу Краматорска, нет на вооружении ни у ополченцев ДНР и ЛНР, ни у российской армии.