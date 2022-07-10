Байден обезопасил свой велосипед

Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил, что на его велосипеде больше нет удерживающих ступни ремней, которые стали причиной его падения. Он подъехал на обновлённом велосипеде к прессе и рассказал, что лично снял крепления. На выходные американский лидер уехал из Белого дома в свою семейную резиденцию на пляже Рехобот в штате Делавэр, пишет РИА Новости.

В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей, — поделился Байден.

Президент упал с велосипеда в середине июня, когда попытался слезть с велосипеда перед собравшимися журналистами, но не смог снять ногу с педали.

Из-за своего возраста 79-летний американский президент Джо Байден становится проблемой для своей команды, написала ранее газета The New York Times. Автор материала указывает на то, что, несмотря на невероятный уровень энергии, его намерение баллотироваться на второй срок становится неудобной проблемой для демократов. В статье сказано, что его команда постоянно следит за тем, чтобы глава Белого доме нигде не споткнулся.

Журналист напоминает про невероятное количество оговорок и ошибок, которые допускает лидер США в своих выступлениях. В статье также подсчитали, что Байден провёл 16 пресс-конференций с момента вступления в должность, что вдвое меньше, чем у Трампа, Обамы и Буша-младшего.