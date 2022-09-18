Байден не нашел китайского оружия в России Байден: у США нет свидетельств поставки Китаем оружия России

Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

У США нет свидетельств того, что Китай поставляет оружие России, заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС. Он добавил, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

У нас нет свидетельств того, что Китай поставляет оружие России, — сказал Байден.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества РФ и Китай не собираются править всем миром. По его словам, к подобным мерам склонны некоторые другие страны.

Колумнист Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так он отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Осборн отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.