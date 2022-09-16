В США забеспокоились из-за развития военного сотрудничества России и Китая NI: развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США

Фото: Zha Chunming / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так журналист отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Журналист отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.

Российско-китайские силы, эффективно интегрированные в информационную сеть, представляют наибольшую угрозу. И она вырастет в разы, если китайские и российские силы будут способны к совместной координации в нескольких областях, — написал Осборн.

В публикации также отмечается высокий уровень эффективности взаимодействия в рамках прошедших учений.

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, написала ранее китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.