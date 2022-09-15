В Китае предложили объединиться с Россией для борьбы с господством США Global Times: китайцы хотят объединиться с Россией для борьбы с господством США

Фото: pixabay.com

China

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, пишет китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах.

Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке, — сказано в публикации.

Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.

США не смогут увеличить поставки нефти и газа в Европу предстоящей зимой, написала ранее газета Financial Times со ссылкой на американских производителей сланцевого газа и нефти. Отмечается, что в настоящее время экспорт СПГ и нефти из Соединенных Штатов в европейские государства фактически достиг своего максимума. Эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели «меньше производства, больше прибыли».

Издание при этом указывает на безрезультатность попыток американского Министерства энергетики уговорить компании увеличить добычу энергоресурсов. В публикации сказано, что отчасти отказ также связан с решением инвесторов.