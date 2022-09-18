Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В рамках двустороннего сотрудничества РФ и Китай не собираются править всем миром, заявил в эфире телеканала «Россия 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, к подобным мерам склонны некоторые другие страны.

Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны, — сказал Песков.

Ранее колумнист Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так он отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Осборн отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, написала ранее китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике. Автор материала отмечает, что другие страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.