Байден назвал условие, без которого конфликт на Украине не будет завершен Байден: конфликт на Украине не будет завершен, пока оттуда не уйдут силы РФ

Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Ситуация вокруг Украины не может быть урегулирована до тех пор, пока с ее территории не будут выведены вооруженные силы России. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, выступая перед журналистами перед вылетом в зарубежное турне. Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не выведет [силы] из Украины, — сказал Байден.

В рамках зарубежного турне президет США намерен посетить Египет, где он примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27), после чего направится в Камбоджу, где пройдет саммит США — АСЕАН и саммит стран Восточной Азии, а затем направится в Индонезию на саммить Группы двадцати (G20).

Ранее бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны. Польский политик возложил ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет.

Бельгийский сенатор Ален Дестекс в свою очередь также заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Политик добавил, что все санкции с России необходимо снять.