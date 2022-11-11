В Бельгии призвали ЕС договориться о разделе Украины с Россией Бельгийский сенатор Дестекс предложил Евросоюзу договориться о разделе Украины с Россией

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Бельгийский сенатор Ален Дестекс заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Политик добавил, что все санкции с России необходимо снять. Он отметил, что подобное дипломатическое решение более предпочтительно, чем конфронтацию, которую поощряет Вашингтон, пишет издание Causeur.

В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции. Дипломатическое решение предпочтительнее патовой ситуации или эскалации конфликта, которую поощряет Вашингтон, — сказал Дестекс.

В качестве доказательства безрассудства американской политики он привел в пример последствия операций США в Ираке, Ливии и Сирии.

Итальянская газета La Repubblica ранее выдвинула предположение, что Россия якобы согласилась на перегруппировку войск в Херсоне, чтобы показать готовность к переговорам с Украиной. При этом отмечается, что российская сторона неоднократно заявляла об открытости для обсуждения конфликта. Данное решение Москвы итальянские журналисты назвали «политическим сигналом». Издание указывает на то, что Россия впервые с начала СВО якобы таким образом заявила о готовности приступить к переговорам.