В Италии назвали причину перегруппировки российских войск в Херсоне La Repubblica: РФ согласилась на перегруппировку войск в Херсоне ради переговоров с Киевом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Итальянская газета La Repubblica выдвинула предположение, что Россия якобы согласилась на перегруппировку войск в Херсоне, чтобы показать готовность к переговорам с Украиной. При этом отмечается, что российская сторона неоднократно заявляла об открытости для обсуждения конфликта. Данное решение Москвы итальянские журналисты назвали «политическим сигналом».

Русские могли уйти с боем, оставив отряды спецназа в домах Херсона, чтобы усложнить наступление украинских войск. Вместо этого Москва решила подать политический сигнал и вывести все войска с правого берега Днепра, — сказано в публикации.

Издание указывает на то, что Россия впервые с начала СВО якобы таким образом заявила о готовности приступить к переговорам.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но с «другой Россией». Глава государства уточнил, что «другая Россия» должна быть якобы действительно готова к миру. Он добавил, что в качестве президента страны он «не закрывал дверь» для переговоров. Президент Украины при этом не стал снова озвучивать условия для начала процесса мирных переговоров.