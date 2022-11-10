Зеленский озвучил новое условие для переговоров с Россией Зеленский: Украина готова говорить с «другой Россией»

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала CNN, что Украина готова к переговорам с Россией, но с «другой Россией». Глава государства уточнил, что «другая Россия» должна быть якобы действительно готова к миру. Он добавил, что в качестве президента страны он «не закрывал дверь» для переговоров.

Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, что действительно готова к миру, — рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины при этом не стал снова озвучивать условия для начала процесса мирных переговоров.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс ранее заявил, что Вашингтон хочет увидеть от России готовность к переговорам с Украиной, сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что Москва должна подкрепить делами заявления о том, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта.

Он указал на якобы полную приверженность Киева к мирному процессу. Прайс при этом не стал напоминать о недавнем выступлении президента Украины, который заявил, что Украина готова к переговорам лишь после возвращения принятых в состав РФ бывших территорий страны, включая Крым.