В США переложили ответственность за мирные переговоры с Украиной на Россию Представитель Госдепа Прайс: США ждут от РФ сигналов о готовности к переговорам с Украиной

Фото: AgnosticPreachersKid/CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Штаб-квартира Государственного департамента США

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон хочет увидеть от России готовность к переговорам с Украиной, сообщает РИА Новости. Дипломат отметил, что Москва должна подкрепить делами заявления о том, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта. Он при этом указал на якобы полную приверженность Киева к мирному процессу.

Украинцы дали понять, что эта война завершится за столом переговоров​​​. Русские иногда озвучивают те же самые настроения. К сожалению, мы видим, что у русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, — сказал Прайс.

Он при этом не стал напоминать о недавнем выступлении президента Украины, который заявил, что Украина готова к переговорам лишь после возвращения принятых в состав РФ бывших территорий страны, включая Крым.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США видят признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона. При этом он уточнил, что Вашингтон не расценивает уход России из районов на Украине как окончание конфликта. В четверг на брифинге для журналистов он также добавил, что Белый дом не давит на Украину в вопросе переговоров с Россией, а консультирует Киев и оказывает ему поддержку.