Салливан: уход России из районов на Украине — не конец конфликта

Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США видят признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона. При этом он уточнил, что Вашингтон не расценивает уход России из районов на Украине, как окончание конфликта. В четверг на брифинге для журналистов он также добавил, что Белый дом не давит на Украину в вопросе переговоров с Россией, а консультирует Киев и оказывает ему поддержку.

США видят некоторые признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона. <...> Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо​​​. То, что мы делаем — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку, — сказал Салливан.

Также советник американского президента сообщил о планах Байдена на саммит G20. В частности, он намерен встретиться с новыми премьерами Великобритании и Италии. А вот с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встреч не запланировано, уточнил Салливан.

Среди вопросов, которые задали представителю Белого дома журналисты, был и про новый пакет военной помощи для Украины. США передаст Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger, заявил Салливан. Официальное объявление американские власти намерены сделать 10 ноября.