В Польше призвали Украину остановить конфликт ценой своих территорий Экс-глава Минфина Польши Колодко призвал Киев остановить конфликт ценой своих территорий

Фото: Alexander Legky / Russian Look / Global Look Press

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны, пишет газета Trybuna. Автор материала Петр Гадзиновский отметил, что польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет.

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине. Даже ценой потери ею части территорий, — написал Гадзиновский.

В случае развития такого сценария, считает Колодко, вовлеченные в конфликты западные страны ждет «максимальное уничтожение».

Бельгийский сенатор Ален Дестекс ранее заявил, что Евросоюзу следует пересмотреть политику в отношении Москвы и Киева и задуматься о разделе Украины. Политик добавил, что все санкции с России необходимо снять. Он отметил, что подобное дипломатическое решение более предпочтительно, чем конфронтацию, которую поощряет Вашингтон. В качестве доказательства безрассудства американской политики он привел в пример последствия операций США в Ираке, Ливии и Сирии.