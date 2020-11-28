Байден хочет предложить вдове Маккейна пост посла за помощь на выборах

https://static.news.ru/photo/cd807a8c-316e-11eb-98ba-fa163e074e61_660.jpg Синди Маккейн Фото: Riccardo Giordano/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Демократ Джо Байден, который, вероятнее всего, победил на выборах президента, готов предложить должность посла США в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом сообщают американские СМИ.

Синди Маккейн сможет получить должность посла, если «будет в этом заинтересована». Такое предложение связано с победой Байдена в штате Аризона, сообщает The Times со ссылкой на информированный источник в окружении политика.

С 1952 года в этом штате за единственным исключением побеждали кандидаты-республиканцы. Ситуация изменилась благодаря помощи Синди Маккейн: Байден набрал 49,4 % голосов, а его соперник Дональд Трамп — 49,1 %. Вдова сенатора обратилась к избирателям с поддержкой Байдена. Она подчеркнула, что с 18 лет голосовала исключительно за республиканцев, но на этих выборах изменила своё мнение. Вероятнее всего, именно заявление Сидни Маккейн склонило чашу весов в пользу кандидата от демократов в Аризоне.

Республиканец Джон Маккейн, скончавшийся от рака 25 августа 2018 года, последние годы жизни выступал с жёсткой критикой политики Дональда Трампа. С бывшим вице-президентом Джо Байденом его связывали дружеские отношения.

По данным The Times, 66-летняя Синди Маккейн обладает многочисленными связями в Великобритании. Журналисты называют её англофилом. Они отмечают, что у женщины может не хватать опыта, чтобы занять такую ответственную должность. В качестве ещё одного кандидата называют экс-посла США в Евросоюзе Энтони Гарднера.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ назвали вероятного кандидата на пост главы Пентагона. Байден, если придёт к власти, хочет назначить на этот пост отставного генерала Ллойда Остина, который ранее был главой Центрального командования Вооружённых сил (CENTCOМ).

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их итоги официально не подведены, но большинство американских СМИ назвали новым президентом страны 78-летнего демократа Джо Байдена, он также заявил о своей победе. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его соперник победил в «коррумпированных городах». Он заявил, что Байден сможет стать новым президентом США, если докажет, что его победа не была мошеннической.