Байден предсказал новую пандемию Байден: грядет еще одна пандемия

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что человечество может столкнуться с новой пандемией. По мнению главы Соединенных Штатов, для того чтобы подготовиться к еще одной эпидемии, потребуется «больше денег». Заявление Байдена опубликовали на сайте Белого дома.

Нам нужно больше денег. Грядет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги, — заявил президент США.

Директор НИЦ микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение по поводу того, что оспа обезьян вызовет новую пандемию. Однако он заявил, что вирус эволюционирует и «отмахиваться» от проблемы не стоит. Ученый добавил, что исследовательский центр им. Гамалеи готов за несколько месяцев создать необходимую вакцину против данного вирусного заболевания.

До этого директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге ранее заявил, что Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян. Он уточнил, что на континенте зафиксировали более 1,5 тысячи случаев заражения инфекцией, что составляет около 85% от общего числа заболеваний по всему миру.