Байден ещё больше увеличил отрыв от Трампа в Мичигане

https://static.news.ru/photo/b17b3ece-1eba-11eb-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Preston Ehrler/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден увеличил свой отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган, доведя его до 0,6%.

После обработки 96% бюллетеней у Байдена — 49,5%, а у Трампа — 48,9%, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Джо Байден обошёл на выборах в штате Мичиган Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков. Сообщалось, что Байден набрал 49,4%, а Трамп — 49,1%.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом последний имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов, писал NEWS.ru.