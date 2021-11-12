Apple выплатит почти $30 млн по иску сотрудников за проверку их сумок

Apple выплатит $29,9 млн своим сотрудникам для урегулирования иска, поданного против компании в 2013 году. Как пишет Bloomberg, в иске утверждается, что Apple не заплатила им за время, которое они тратили на прохождение проверки их сумок.

Иск о нарушении закона был подан от имени 14 683 штатных сотрудников. В самой компании поясняли, что досмотр был необходим, чтобы убедиться, что в сумках не спрятаны электронные устройства.

В 2015 году по ходатайству Apple иск был отклонён, однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что компания должна заплатить сотрудникам за потраченное время. В Apple согласились, и теперь, согласно условиям сделки, из оговоренной суммы каждый сотрудник, включённый в групповой иск, должен будет получить $1286.

Ранее сотрудница Apple была уволена после того, как публично заявила о домогательствах и слежке за работниками компании, тотальном контроле и нарушениях конфиденциальности. Её отправили в отпуск на время расследования, а после её возвращения на работу сообщили, что хотели бы обсудить «деликатные» вопросы интеллектуальной собственности. После того, как сотрудница выразила желание переслать информацию в Национальное управление по трудовым отношениям, она получила электронное письмо о прекращении работы в компании под предлогом разглашения данных.