Сотрудницу Apple уволили после заявлений о домогательствах и слежке

Сотрудница Apple была уволена после того, как публично заявила о домогательствах и слежке за работниками компании, тотальном контроле и нарушениях конфиденциальности. Официальной причиной увольнения в компании назвали разглашение данных, отказавшись обсуждать подробности её дела, пишет The Verge.

В марте 2021 года старший менеджер инжиниринговых программ Эшли Гьёвик рассказала в Twitter о домогательствах в компании, подкрепив свои слова скриншотами переписок, после чего столкнулась с запугиваниями и угрозами увольнения. Также Гьёвик обвинила компанию в тотальном контроле за сотрудниками, заявив, что у Apple есть фото её груди, а три года назад юридический отдел заставил её передать компании все сообщения с телефона, в том числе личные.

В начале августа Гьёвик отправили в отпуск на время расследования, а после её возвращения на работу сотрудник отдела Apple по внутренним коммуникациям заявил, что компания хотела бы обсудить с ней «деликатные» вопросы интеллектуальной собственности. В ответ на это Гьёвик сказала, что хотела бы сохранить все сообщения в письменной форме и переслать их в Национальное управление по трудовым отношениям, куда она обратилась ранее.

В итоге представитель отдела заявил, что её доступ к системам Apple будет приостановлен, а спустя несколько часов Гьёвик получила электронное письмо о прекращении её работы в компании. Официальной причиной увольнения там назвали разглашение данных, заявив, что тщательно расследуют все случаи, вызывающие беспокойство, но не обсуждают конкретных сотрудников, так как «ценят поддержание позитивной атмосферы на рабочем месте».

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