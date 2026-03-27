27 марта 2026 в 10:58

Apple «сдала» анонимного пользователя, угрожавшего девушке главы ФБР

Компания Apple передала ФБР данные автора анонимного письма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компания Apple передала ФБР данные пользователя, который отправил письмо с угрозами Алексис Уилкинс — девушке нынешнего директора бюро Каша Пателя, передает издание 404 Media. По его информации, речь идет о 26-летнем Олдене Рамле.

Мужчина использовал псевдоадрес из iCloud+ Hide My Email, чтобы отправить Уилкинс анонимное письмо. После обращения в полицию следователи запросили у Apple необходимые сведения, и корпорация раскрыла имя пользователя и его реальный iCloud-адрес. Позже Рамле признался, что именно он отправил сообщение.

Ранее суд в России назначил Apple Distribution International Ltd. сразу несколько штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей. Речь идет о распространении Apple документальных фильмов о гомосексуализме (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) через сервис Apple TV+.

Зампред комиссии ГД по вопросам депутатской этики Сардана Авксентьева между тем заявила, что ситуация с блокировкой аккаунтов Apple у членов Госдумы из-за введенных санкций должна подтолкнуть к тому, чтобы перестать хранить данные на iPhone. Она также сравнила эту ситуацию с положением заложников.

Apple
ФБР
угрозы
письма
