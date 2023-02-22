Американским военным рекомендовали отказаться от булок с маком Военным в США предложили не есть булки с маком ради отрицательного теста на наркотики

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Американским военным рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, включая выпечку. Об этом сообщили в Пентагоне. Предполагается, что таким образом солдаты США смогут избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики. По данным оборонного ведомства, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание нарковещества кодеина, чем это считалось ранее.

Употребление продуктов с семенами мака может привести к положительным анализам мочи на кодеин. <...> В качестве меры дополнительной предосторожности министерство рекомендует всем военнослужащим избегать употребления семян мака во всех видах, в том числе в пищевых продуктах и выпечке, - говорится в пресс-релизе Пентагона.

В Минобороны пообещали скорректировать рекомендации по мере поступления новых данных иследователей.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил регулярно тестировать всех чиновников на наркотики. Он подчеркнул, что в такое ответственное для России время у всех государственных служащих должна быть «ясность ума».

В свою очередь бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал предложение по введению обязательного тестирования на наркотики в школах. Тогда он отмечал, что выявление зависимости у школьников на ранних стадиях даст больше шансов на возвращение таких учеников к нормальной жизни.