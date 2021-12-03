В США заявили о замене «Северным потоком — 2» ГТС Украины

Во время своего выступления в сенате США представитель республиканцев от штата Айдахо Джеймс Риш заявил о том, что газопровод «Северный поток — 2» предназначен для замены украинской газотранспортной системы, сообщает RT. Он также отметил, что понимание этого вопроса совпадает как у республиканцев, так и у демократов.

Помните, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, а это значит, что России больше не нужно беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной. — NEWS.ru), — заявил Риш.

По словам американского политика, по вопросу строительства данного газопровода демократы и республиканцы всегда приходили к единому мнению.

Также Риш призвал коллег одобрить предложенную им поправку касаемо закона об оборонном бюджете США. Она предполагает введение новых санкций против оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG в обязательном порядке. Кроме того, ограничения должны затронуть все стороны, имеющие отношение к проекту. Так как газопровод будет запущен в эксплуатацию нескоро, у Вашингтона, по словам сенатора, ещё есть возможность предотвратить реализацию проекта.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила с заявлением о том, что законодатели США поступают неправильно, пытаясь ввести новые санкции против «Северного потока — 2», так как нарушают таким образом межгосударственные договорённости.

При этом президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. По мнению сторон, проект «Северный поток — 2» является «вызовом для безопасности Европейского региона».