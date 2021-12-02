Главы Литвы, Польши и Украины призвали ввести новые санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, приуроченном к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой. Как говорится в заявлении, это связано с продолжающейся агрессией РФ против Украины. Текст документа опубликован на сайте президента Украины.

Призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за её продолжающейся агрессии против Украины и в очередной раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с её временно оккупированных территорий, — говорится в совместном заявлении.

Кроме того, стороны выразили глубокую обеспокоенность проектом «Северный поток — 2», который, согласно заявлению, является «вызовом для безопасности европейского региона».

Также президенты трёх стран намерены объединить усилия для противодействия миграционному кризису, который, как отмечается, является «искусственно созданным и организованным Минском» на литовско-белорусской и польско-белорусской границах.

Совместное заявление появилось по случаю 30-летия признания восстановления независимости Украины Польшей и Литвой.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет бойня, поскольку украинские вооружённые силы несравненно сильнее, чем в 2014 году.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать.