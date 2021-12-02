Кулеба пригрозил России «бойней» в случае войны

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уверен, что если Россия решится на войну с Украиной, это будет бойня, поскольку украинские вооружённые силы несравненно сильнее, чем в 2014 году. Об этом он заявил в интервью для латышского новостного портала Sargs.lv.

Если Россия всё равно решится на войну, то придётся рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня, — приводятся слова Кулебы на сайте посольства Украины в Латвии.

Кроме того, Кулеба уверен, что нападение на Украину может оказаться угрозой самой России.

Кремль ещё не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнёт поступать нескончаемый поток гробов русских солдат, — резюмировал он.

Ранее Кулеба заявил, что вариант «вторжения» России на Украину «находится на столе» в Москве. Однако нет свидетельств о принятии решения о его реализации.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.