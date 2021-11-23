Песков заявил о росте напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе

Вооружение Украины и отправка военных советников западных стран в эту страну нагнетает обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи.

Отправка на Украину военных советников и вооружения — это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединённых Штатов, но и из других стран НАТО. И всё это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения, — сказал Песков.

Он добавил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов разрабатывают план по поставкам на Украину нового оружия, а именно противокорабельных ракет, средств ПВО и комплексов Javelin. США продолжают милитаризировать регион на случай начала войны между Москвой и Киевом.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).