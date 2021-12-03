В Германии раскритиковали политику США из-за «Северного потока — 2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что законодатели США поступают неразумно, пытаясь ввести новые санкции против «Северного потока — 2». Такие действия противоречат межгосударственным договорённостям, отметила она в беседе со Spiegel.

Я крайне сбита с толку из-за того, что конгресс США вновь поднимает эту тему, после того как правительство ФРГ достигло согласия с американским правительством, что против наших компаний санкций не будет. Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, — подчеркнула премьер.

Она выразила надежду, что попытки оспорить соглашение между Берлином и Вашингтоном прекратятся. По её мнению, нельзя «смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики».

Швезиг заверила, что власти вверенного ей региона Германии поддерживают газопровод, поскольку Мекленбург — Передняя Померания в нём нуждается.

Ранее стало известно, что республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате США оборонного бюджета. Вопрос не набрал при голосовании нужных голосов. Процедуре голосования предшествовало заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Он указал, что требуется должное обсуждение российской угрозы, снабжение Украины оружием, а также санкций по газопроводу «Северный поток — 2».