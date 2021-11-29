В США республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за российской угрозы

Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате США оборонного бюджета на фоне требований обсудить российскую угрозу. Вопрос о прекращении дебатов об оборонном бюджете с последующим принятием законопроекта простым большинством не набрал при голосовании нужных 60 голосов из 100, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что процедуре голосования предшествовало заявление лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла. Он указал, что требуется должное обсуждение российской угрозы, снабжение Украины оружием, а также санкций по газопроводу «Северный поток — 2».

В США республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке принять неоправданные расходы в ситуации, когда неясен экономический прогноз и существует угроза инфляции.

Сенат 29 ноября вернулся с каникул, до конца 2021 года ему необходимо принять бюджет, оборонный бюджет, масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в $1,8 трлн.

Ранее стало известно, что подготовленная НАТО стратегия обороны от российской угрозы будет включать защиту от возможных атак по черноморскому и балтийскому направлениям, а также противодействие ядерным, космическим и кибернетическим угрозам. Вместе с тем представители НАТО не верят в неизбежность нападения с российской стороны.