Американский сенатор прошелся по Зеленскому из-за мирной инициативы Сенатор Ли осудил Зеленского из-за мирной инициативы по Украине

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Республиканский сенатор от Юты Майк Ли резко осудил Владимира Зеленского в соцсети X за отказ от мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта. Поводом для критики стало заявление американского предпринимателя Дэвида Сакса, который обвинил главу государства в нежелании искать компромисс для прекращения войны.

Зеленский хочет, чтобы эта война длилась вечно, — отметил Ли.

Ранее на этой же неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию киевского руководства по вопросу Крыма, назвав её препятствием для переговоров с Москвой. По мнению Трампа, нынешняя политика Зеленского ведёт к катастрофе: либо Украина соглашается на мир, либо рискует лишиться государственности в ближайшие три года.

Европейские союзники Киева и президент Владимир Зеленский хотят сделать из мирной инициативы американского лидера Дональда Трампа инструмент для усиления Украины, заявил ранее в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр выразил мнение, что это едва ли отвечает стремлениям главы Белого дома. Лавров обратил внимание на позицию представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, которые открыто заявили, что поддержат только мирное соглашение, гарантирующее «победу» Украине.