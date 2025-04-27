Лавров раскусил план Зеленского на мирную инициативу Трампа Лавров: Европа и Зеленский хотят использовать план Трампа для усиления Украины

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский

Европейские союзники Киева и президент Владимир Зеленский хотят сделать из мирной инициативы американского лидера Дональда Трампа инструмент для усиления Украины, заявил в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом министр выразил мнение, что это едва ли отвечает стремлениям главы Белого дома.

Лавров обратил внимание на позицию представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, которые открыто заявили, что поддержат только мирное соглашение, гарантирующее «победу» Украине. Министр отметил сомнительность такой цели прекращения огня.

Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конце концов сделает Украину сильнее, сделает ее «победителем». Так что если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Владимиром Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа, — сказал Лавров.

Ранее New York Post со ссылкой на представителя администрации США сообщал, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне допускают, что это поможет обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По данным журналистов, также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны.