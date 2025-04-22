Раскрыты детали мирного плана Трампа по Украине NYP: план Трампа может включать размещение европейских сил на Украине

Фото: Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране, сообщает New York Post со ссылкой на представителя администрации США. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня.

Хотя условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня, — говорится в публикации.

В издании добавили, что также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны. Она будет проводить мониторинг линии соприкосновения, чтобы обеспечить прекращение огня. Участие США возможно, но не в военном, а финансовом формате.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф может представить Москве «наилучшее» предложение на этой неделе. Оно, возможно, будет включать снятие части санкций, отметили в NYP.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев выведет войска с российских территорий. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием к этому.