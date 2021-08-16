Американский сенатор призвал расследовать действия Байдена по Афганистану

Сенатор-республиканец Рик Скотт призвал лидеров сената и палаты представителей Конгресса США провести двухпартийное расследование с целью изучить действия администрации и президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению сенатора, США столкнулись с самым ошеломляющим и унизительным поражением за последние десятилетия. Скотт считает, что беспечность Байдена сделала мир более опасным.

Вопиющая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же самых экстремистов, которые правили ею 11 сентября 2001 года, — добавил сенатор.

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.

Ранее Байден сказал, что американские военные выполнили цели США в Афганистане по борьбе с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая организация). Байден считает, что теперь США должны бороться с террористами в других странах, а дальнейшее пребывание сил страны в Афганистане грозило потерями.