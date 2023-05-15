Американский министр раскритиковал систему автопилота Tesla Министр транспорта США: Tesla не должна называть свои автомобили беспилотными

Фото: Paco Freire / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что компания Tesla не имеет право называть свою систему вождения автопилотом, так как люди все еще должны контролировать ситуацию, сообщает телеканал ABC News. По словам главы ведомства, еще одним аргументом в пользу этого решения должно стать то, что Минтранс США проводит проверку системы Tesla из-за аварий с ее участием, которые привели по меньшей мере к 14 смертям.

Я не думаю, что что-то должно называться, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что вам нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу, — сказал Буттиджич.

Он при этом признался, что в системах автопилота есть большой потенциал для снижения количества аварий на американских дорогах, но добавил, что нынешние системы далеки от совершенства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что растущее влияние американского миллиардера Илона Маска и его компаний стало вызывать все больше беспокойства у администрации президента США Джо Байдена. По данным агентства, власти опасаются, что благодаря своей бизнес-империи, богатству и политическим союзам предприниматель может стать неприкасаемым.