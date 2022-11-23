Американский генерал раскрыл план Путина по Украине на зиму Генерал Ходжес: Россия оставит Украину без отопления, чтобы зимой в ЕС хлынули беженцы

Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press

Власти России планируют оставить Украину без отопления зимой, чтобы в Евросоюз хлынул новый поток беженцев, заявил генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он заявил The Washington Post (WP), что это и есть план президента России Владимира Путина.

Делая Украину непригодной для жизни в зимнее время, они [российские власти] потенциально отправляют в Европу еще миллионы украинцев, — высказался военный.

При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что объединение может принять новую волну беженцев и будет поддерживать Украину

Как бы Путин ни пытался сломить волю украинского народа, мы обеспечим то, что ему (украинскому народу - NEWS.ru) нужно, — заявил он.

Ранее Ходжес заявил, что американские военные могут нанести «сокрушительный удар» по Черноморскому флоту в случае, если Москва применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Генерал отметил, что ответ США может быть не ядерным в ответ на применение ядерного оружия со стороны России, но при этом могут быть уничтожены российские военные базы в Крыму.

Так Ходжес прокомментировал заявления Путина о возможном применении ядерного оружия, однако, считает он, такой исход маловероятен. Но если это все же произойдет, отметил отставной генерал, реакция со стороны США будет «быстрой и жесткой».