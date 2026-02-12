Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США

Два корабля ВМС США столкнулись у южноамериканского побережья, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на представителя военных кругов. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Известно, что авария произошла с участием эсминца USS Truxtun и судна снабжения USNS Supply. Столкновение случилось в ходе выполнения плановой операции по дозаправке.

Ранее в управлении МЧС России по Ленинградской области сообщили о столкновении двух теплоходов в Финском заливе. Инцидент произошел при движении в попутном направлении, участниками стали суда «Глифада» и «Аэолиан Форчун». По информации ведомства, члены экипажа не пострадали, утечек топлива и загрязнения акватории не зафиксировано.

Кроме того, пресс-служба МЧС по Ленинградской области сообщила о посадке на мель сухогруза Sfera в акватории Финского залива в районе острова Сескар. Судно следовало из Ленинградской области в Данию, на его борту находятся 22 члена экипажа. В ведомстве отметили, что никто не пострадал, корпус не поврежден, утечки нефтепродуктов не зафиксировано.